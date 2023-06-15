Trendyol Sanat, Umut Temalı İllüstrasyon Koleksiyonunu Satışa Sunuyor
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Trendyol Sanat, GLOBART iş birliğinde hazırlanan 40 illüstrasyon sanatçısının 'Umut' temasıyla hazırladığı koleksiyonu satışa sunuyor. Elde edilen gelir, Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'na aktarılacak.
Trendyol Sanat, 40 illüstrasyon sanatçısının "Umut" temasıyla hazırladığı ve bağışladığı koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor.
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, GLOBART iş birliğinde "Sanat İyileştirir" projeleri kapsamında hazırlanan illüstrasyon seçkisi satışa sunulacak.
Elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı bünyesindeki depremzede öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla oluşturulan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'na aktarılacak.
Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Çağrı Odabaşı, Merve Erbilgiç, Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın'ın da aralarında bulunduğu, alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer aldığı projede 800 eser satışta olacak.