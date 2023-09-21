Trendyol Sanat, 'Ortak Bellek' Temalı Seçkisini Satışa Sunuyor

Trendyol Sanat, farklı iş birlikleriyle sanatseverleri yeni eserler ile buluşturmaya devam ediyor. GLOBART iş birliği ile satışa sunulan 'Ortak Bellek' temalı seçki, 3 sanatçının orijinal eserlerinden oluşuyor. Trendyol Sanat, her ay farklı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanatı geniş kitlelerle paylaşmak mottosuyla yola çıkan Trendyol Sanat, farklı iş birlikleriyle sanatseverleri yeni eserler ile buluşturmaya devam ediyor.

Trendyol açıklamasına göre, 150'den fazla bağımsız sanatçının bine yakın eserini Türkiye'nin her köşesindeki sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, "Ortak Bellek" seçkisini satışa sundu.

GLOBART iş birliği ile tematik seçkiler kapsamında satışa sunulan "Ortak Bellek" temalı seçki, ortak bir küratöryel eksende bir araya getirilmiş 3 sanatçının orijinal eserlerden oluşuyor.

Her ay iş birliği yaptığı farklı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Trendyol Sanat, "Ortak Bellek" seçkisi ile değer verilen anıların kimliğin inşasındaki önemini ve aynı zamanda kırılgan hallerini hatırlatıyor.

Seçkide yer alan sanatçı Tutku Bulutbeyaz, Bengisu Bayrak ve İlsu Aslan'ın eserleri; kolaj, yağlı boya, çizim gibi farklı teknikler aracılığıyla öznel ve ortak hafızanın kimliği ve yaşantıyı şekillendirmedeki gücüne vurgu yapıyor.

"Trendyol'un potansiyel alıcıya genç sanatçıları ulaştırmada önemli bir platform olacağı kanaatindeyim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutku Bulutbeyaz, sanat eseri nasıl edinileceği hakkında büyük çekinceleri olan büyük bir kitle olduğunu belirterek, "Trendyol'un sanat eseri satıyor oluşunun onlar için çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bu girişimin en büyük ve olumlu katkısı bu olacak. Henüz bir galeriyle çalışmayan ve elindeki üretimi bir şekilde pazarlayamayan genç sanatçılar için sanal sanat marketleri epey avantajlı bir yerde konumlanıyorlar. Trendyol'un da potansiyel alıcıya genç sanatçıları ulaştırmada önemli bir platform olacağı kanaatindeyim." ifadeleri kullandı.

Bengisu Bayrak da günümüzde internet üzerinden bilgiye erişimin kolaylaşmasının aynı zamanda rekabeti de artırdığına işaret ederek, sanatçıların üretimlerini sergilemekte veya dijital ortamlarda izleyiciyle buluşmakta zaman zaman zorlanabildiğini aktardı.

Bayrak, "O nedenle Trendyol Sanat'ın yeni bir platform oluşturmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu platformun tesadüfi karşılaşmalara yol açarak yeni diyaloglar kurmasını ümit ediyorum. Ortak Bellek seçkisinde kağıt işlerden bir seçkiyle yer almaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlsu Aslan ise Trendyol Sanat gibi platformların, genç sanatçılar için sanatın ulaşılabilirliği anlamında önemli olduğunu belirterek, "Bu durum bir yandan da sergi konseptiyle genç sanatçılara alan sağlıyor. Sanatçılar ve izleyicileri ortak bir alanda buluşturuyor, dolayısıyla izleyiciyle sanatçıya uzaktan da olsa bir buluşma noktası sağlamış oluyor. Trendyol Sanat'ın böyle bir dijital sergi alanı sunması, geniş kitlelerdeki izleyicilerin eserlere metinleriyle birlikte ulaşabiliyor ve eserlere bu anlamda temas ediyor olması çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.