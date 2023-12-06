Tramvayda piyanolu canlı müzikle yolculuk

Uluslararası Antalya Piyano Festivali tramvaya taşındı

Konservatuvar öğrencilerinin piyano resitali yolcuları mest etti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-22 Aralık tarihlerinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında nostalji tramvayına büyük bir piyano konuldu. Konservatuvar öğrencileri tarafından seslendirilen eşsiz parçalar ise tramvay yolcularına nostaljiyi bir kez daha yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm dünyada ilgi gören en önemli sanat organizasyonlarından 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde, Varyant, Konyaaltı Caddesi, Kaleiçi, Işıklar ve Zerdalilik güzergahında yer alan nostaljik tramvayına büyük bir piyano konuldu. İlk vagonun arka kısmına monte edilen piyanoda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri birbirinden eşsiz parçalar çaldı. Tramvaya binip ilk etapta piyanoyu görmeyen yolcular ise seslendirilen parçaların kayıt olduğunu düşündü, vagonun arka kısmından canlı piyano resitalini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

"Hareket halinde bu parçaları dinlemek çok güzel"

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Öğretmeni Rufina Bahadır, festival kapsamında Konservatuvar öğrencilerinin nostaljik tramvayda parçalar çaldıklarını ve hepsinin başarılı olduğunu söyledi. Tramvaya binen yolcuların piyanodan çıkan notalarla maziye gittiğini ifade eden Bahadır, "Hareket ederek parçaları dinlemek çok güzel bir şey" dedi.

"Tramvaya ilk binişimde piyano çaldım"

3 yıldır piyano çalan Aylin Aras, ilk kez tramvay içerisinde piyano çaldığını belirterek, "İnsanlara sanatımızı canlı bir şekilde sergilemek çok güzel bir şey. İnsanlar da çok beğeniyor" dedi. 2 yıldır piyano çalan 7. sınıf öğrencisi Deren Çobaner, "İnsanların bildiği parçalar olunca, onlar da eşlik ediyor. Bu çok güzel bir duygu" diye konuşurken, 16 yaşındaki Dilek Osman da, "Nostalji tramvayına hiç binmedim. İlk binişimde piyano çaldım. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Kendimi Avrupa'da sandım"

Piyano resitali tramvay yolcularının da büyük beğenisini topladı. Yolculardan Fatma Kaçar, "Kendimi Avrupa'da sandım. Gerçekten çok güzel. Kaliteli çocuklar ve çok güzel yetiştirilmişler" diyerek görüşlerini dile getirirken, bir başka tramvay yolcusu Hasan Taylan ise şunları söyledi:

"Çok şaşırdım ama mutlu oldum. İlk başta ses tramvaydan geliyor sandım. Canlı olduğunu görünce çok sevindim. Piyano sesiyle seyahat etmek harika bir duygu. Bu şekilde daha nostaljik oldu."