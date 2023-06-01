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Trakya Üniversitesi'nden Sanatseverlere Oda Müziği Konseri

Trakya Üniversitesi'nden Sanatseverlere Oda Müziği Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Trakya Üniversitesi tarafından geçen yıl düzenlenen ve büyük bir beğeni toplayan "Oda Müziği" konseri bu sene de sanatseverlerle buluştu. Konserde, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Duygu Dağ ve öğrencileri eserler seslendirdi.

Trakya Üniversitesi tarafından geçen yıl düzenlenen ve büyük bir beğeni toplayan "Oda Müziği" konseri bu sene de sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Duygu Dağ ile Devlet Konservatuvarı öğrencileri Özlem Duygu Dağ, Göknur Bilgin, Fethiye Uysal ve Ece Dikbıyık'ın seslendirdiği "Allegro", "Andante, o piu tosto Allegretto", "Menuetto Allegro, ma non troppo & Trio", "Finale Vivace Assai", "Death and the Maiden", "Andante con moto", "Scherzo & Trio Allergo Molto", "Presto" ve "Prestisimo" adlı eserlerden oluşan konser, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi. Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser etkinliği, çiçek takdimi ile son buldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Trakya Üniversitesi Kültür Sanat Haberler

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