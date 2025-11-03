Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Korku Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Trakya Üniversitesi Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu tarafından düzenlenen korku gecesi etkinliği, öğrencilerin korku temalı kostümler giyip, oyunlar oynadığı ve konserler verdiği bir organizasyon olarak başarıyla gerçekleştirildi.

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu tarafından korku gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte makyaj yapıp kostüm giyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı, dans gösterisi sundu, konserler eşliğinde eğlendi.

TÜ Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu tarafından korku gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinlik, TÜ'nün Karaağaç Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi kampüs bahçesinde yapıldı. Hafta sonu 2 gün boyunca süren etkinlikte, öğrenciler korku teması içeren makyaj yapıp, kostüm giydi. Korkunun insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin gösterilerek, yeni bakış açıları incelendi. Öğrenciler yüz boyama ve rol yapma etkinliklerine katılıp, çeşitli oyunlar oynadı, dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.

SERGİYLE YOLA ÇIKTILAR

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencisi ve Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Hale Tekin, sergi açarak yola çıktıklarını söyledi. Tekin, "Biz korku temasının yaratıcılığı ve insan düşüncesini nasıl beslediğini ve nasıl yeni bakış açıları kazandırdığına dair çıktık yola. Bununla ilgili bir sergi açtık. Sergimiz disiplinler arası sanat dallarının çoğunu barındıran bir sergiydi. Bu etkinliğimizin bu kadar, birçok toplulukla birlikte büyümesinin sebebi de korkunun daha farklı alanları da nasıl beslediğinin bir göstergesi aslında. Öğrenciler arasında daha fazla kaynaşmayı sağlamak için de aslında böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

'KORKUYU EĞLENEBİLECEK BİR AKTİVİTEYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİK'

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Samet Alık da korkuyu eğlenceli aktiviteye dönüştürdüklerini belirterek, "Biz aslında burada korku temasını ele almadık, istedik ama korkuyu sadece korku olarak değil, çeşitlerini ele almak istedik. Korkunun çok çeşitleri olduğunu göstermek istedik. Bunları Güzel Sanatlar Fakültesi olarak çeşitli, sanatsal yöntemlerle kendimizce yorumladık, sergiledik. Sonrasında da bunu öğrencilerin biraz daha eğlenebileceği bir aktiviteye dönüştürelim dedik ve bu etkinlik ortaya çıktı. 2 gün boyunca bu şekilde etkinlikler yaptık. Yaklaşık 8 topluluk bir araya geldik. Çok güzel bir katılım oldu" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.