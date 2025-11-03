Trakya Üniversitesi'nde Korku Gecesi Etkinliği Düzenlendi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu tarafından korku gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte makyaj yapıp kostüm giyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı, dans gösterisi sundu, konserler eşliğinde eğlendi.

TÜ Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu tarafından korku gecesi etkinliği düzenlendi. Etkinlik, TÜ'nün Karaağaç Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi kampüs bahçesinde yapıldı. Hafta sonu 2 gün boyunca süren etkinlikte, öğrenciler korku teması içeren makyaj yapıp, kostüm giydi. Korkunun insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin gösterilerek, yeni bakış açıları incelendi. Öğrenciler yüz boyama ve rol yapma etkinliklerine katılıp, çeşitli oyunlar oynadı, dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.

SERGİYLE YOLA ÇIKTILAR

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencisi ve Dijital Teknoloji Tasarlama ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Hale Tekin, sergi açarak yola çıktıklarını söyledi. Tekin, "Biz korku temasının yaratıcılığı ve insan düşüncesini nasıl beslediğini ve nasıl yeni bakış açıları kazandırdığına dair çıktık yola. Bununla ilgili bir sergi açtık. Sergimiz disiplinler arası sanat dallarının çoğunu barındıran bir sergiydi. Bu etkinliğimizin bu kadar, birçok toplulukla birlikte büyümesinin sebebi de korkunun daha farklı alanları da nasıl beslediğinin bir göstergesi aslında. Öğrenciler arasında daha fazla kaynaşmayı sağlamak için de aslında böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

'KORKUYU EĞLENEBİLECEK BİR AKTİVİTEYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİK'

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Samet Alık da korkuyu eğlenceli aktiviteye dönüştürdüklerini belirterek, "Biz aslında burada korku temasını ele almadık, istedik ama korkuyu sadece korku olarak değil, çeşitlerini ele almak istedik. Korkunun çok çeşitleri olduğunu göstermek istedik. Bunları Güzel Sanatlar Fakültesi olarak çeşitli, sanatsal yöntemlerle kendimizce yorumladık, sergiledik. Sonrasında da bunu öğrencilerin biraz daha eğlenebileceği bir aktiviteye dönüştürelim dedik ve bu etkinlik ortaya çıktı. 2 gün boyunca bu şekilde etkinlikler yaptık. Yaklaşık 8 topluluk bir araya geldik. Çok güzel bir katılım oldu" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,