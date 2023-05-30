Trakya Üniversitesi'nde Batı Trakya Türkleri paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Lozan'ın 100. yılında Batı Trakya Türkleri" paneli düzenlendi. Panelde Batı Trakya Türklerinin tarihi ve önemli meseleleri ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Lozan'ın 100. yılında Batı Trakya Türkleri" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panele Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak konuşmacı olarak katıldı.

Panelde "Lozan'dan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Temel Meseleleri" başlıklı sunum gerçekleştiren Hüseyinoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın tarihi, temel özellikleri, önemli tarihler ve kişilerle ilgili bilgi verdi.

Batı Trakya Türklerinin, 1923'ten günümüze her daim Yunanistan'da resmi azınlık statüsüne sahip tek azınlık topluluk olduğunu belirten Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türkleri, resmi azınlık statüsünü 1923 Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra kazanmışlardır. Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki temel iki demografik unsur Türkler ve Yunanlılardır. 2021 yılında gerçekleşen son nüfus sayımına göre İskeçe, Rodop ve Meriç illerinde nüfus 346 bin 209 olarak kaydedildi. Bunun içerisinde yaklaşık 150 bin civarında Türk vardır."

Çakmak ise "Yunanistan'ın Avrupalılaşma Süreci ve Batı Trakya Türkleri" başlıklı sunumunda Yunanistan'ın 1981'de Avrupa Birliği'ne üye olmasının Batı Trakya Türkleri üzerindeki yansımasını değerlendirdi.