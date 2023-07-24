Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yaz Sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yazın renklerini ve heyecanını, yepyeni bir sergi ile ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Üçüncüsü düzenlenen disiplinler arası 'Öğretim Elemanları Yaz Sergisi III' Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında açıldı. Sergide heykel, yağlı boya ve akrilik boya resimlerin yanı sıra fotoğraf ve grafik eserler de yer aldı. Sergi 13 Eylül 2023 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yazın renklerini ve heyecanını, yepyeni bir sergi ile ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Üçüncüsü düzenlenen disiplinler arası "Öğretim Elemanları Yaz Sergisi III" Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin 29 öğretim elemanın, sanatın farklı teknikleri ile ürettikleri eserlerinin yer aldığı sergide heykel, yağlı boya ve akrilik boya resimlerin yanı sıra fotoğraf ve grafik eserler de yer aldı.

Sergi 13 Eylül 2023 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

-Kültürlerarasılık & Dil kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Coşkun Doğan'ın editörlerinden ve bölüm yazarlarından biri olduğu "Kültürlerarasılık & Dil" adlı kitap yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan'ın, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tosun ile editör ve bölüm yazarı olduğu kitap okuyucuyla buluştu.

Farklı üniversitelerden 16 akademisyenin kaleme aldığı 13 bölümden oluşan kitapta, kültürlerarasılığın dil boyutu bağlamında söylem çözümlemesi, toplum çevirmenliği, afet dönemi edebiyatı, çok dillilik, yabancı dil eğitimi gibi pek çok farklı konuya yer veriliyor.

-Tekin, üretimden uzaklaşmanın sorunları beraberinde getirdiğini ileri sürdü

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, ekonomi politikalarını eleştirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan sorunların temelinde Milli Görüş siyasetinden uzaklaşmanın yattığını savundu.

Üretimden uzaklaşmanın beraberinde sorunları getirdiğini ifade eden Tekin "Yanlış yatırım anlayışı nedeniyle kaynaklarımız verimli kullanılmamaktadır. Milli Görüş'ün temel ekonomi politikası üretimi, hızlı ve yaygın kalkınmayı esas almaktadır." ifadelerini kullandı.