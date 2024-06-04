Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Atıklarla İsrafın Zararını Sergiledi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri atıklarla israfın çevreye ve ekonomiye zararını deneysel çalışmalarıyla yansıttı.

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Düşüncenin Görünür Hali" adlı sergisi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açıldı. Öğrencilerin grafik tasarımı, ambalaj tasarımı, reklam fotoğrafçılığı ve tipografi dersleri kapsamında hazırladıkları sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrenciler farklı teknikler ve materyaller kullanarak yaptıkları çalışmaların bir bölümünde atıkların doğaya zararına ve bu ürünlerin üretim aşamasında harcanan ham maddelerin fazlalığına dikkati çekti.

Sergide "bir kot pantolon üretimi için ortalama 10 bin litre su gerektiği", "atık devre kartlarının deniz canlılarına etkisi" ve "yemek israfının ekonomiye zararı" gibi konular, öğrencilerin çalışmalarına konu edindikleri atık ürünlerden tasarladıkları çalışmalarla yansıtıldı.

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, öğrencilerin farklı konseptlerde sergiler açıp farkındalık oluşturacak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Semih Oduncu, sergide farklı bakış açılarıyla tasarlanan eserler yer aldığını ifade etti.

Öğrencilerden Emir Alp Erdem, çalışmasında devre kartlarının doğaya olan zararlarını anlattığını dile getirdi.

Kartların içinde zararlı malzemeler bulunduğunu belirten Erdem, "Bu kartlarda plastik, cam ve metal parçalar bulunuyor. Kullanım ömrü bittikten sonra kartlar çevreye atılıyor. Özellikle denize atıldığında bu malzemeler balıklara ve denizde yaşayan canlılara zarar veriyor. Çok küçük cam parçalarını yutan balıklar bazen mutfaklara kadar gelebiliyor. Bir farkındalık için böyle bir çalışma yaptım." diye konuştu.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.