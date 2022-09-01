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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Kültür Sanat Haberleri

Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde ( Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Çorlu, Saray, Kapaklı, Ergene) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Kültür Sanat

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Trakya Bölgesi Hayrabolu Kültür Sanat Güncel Haberler

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