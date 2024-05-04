Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir okula eğitim vermeye gelen trafik polisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliğiyle merkezde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Trafikte uyulması gereken kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi gibi bilgilerin aktarıldığı eğitim, amirlikte görevli trafik polisleri Neslihan Acar ve Uğur Sağ tarafından verildi.

Bu sırada merkezdeki öğretmenler, Acar'a sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, "Kahraman Türk Polisi" yazılı pankart önünde pasta kesen Acar, "Bu olayı organize eden herkese çok teşekkür ederim. Kendimi çok değerli hissettim. Tüm emniyet teşkilatının Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Konuşmanın ardından pasta ikramında bulunan Acar, çocuklarla ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.