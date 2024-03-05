Üye Girişi
Haberler

Trabzonlu Pide Ustası Ailesiyle İş Yükünü Paylaşıyor

Güncelleme:

Trabzonlu pide ustası Muhammet Bekar, çalıştıracak eleman bulamayınca ailesiyle iş yükünü paylaşıyor. Bekar'a 23 yıllık eşi ve 4 çocuğu da destek veriyor. Ailecek çalışarak, Trabzon pidesini müşterilere ikram ediyorlar.

Trabzonlu pide ustası Muhammet Bekar, çalıştıracak eleman bulamayınca ailesiyle iş yükünü paylaşıyor.

Kaşüstü Mahallesi'nde 6 yıldır pide fırını işleten 50 yaşındaki Bekar, yanında kısa süreli çalışıp ayrılan elemanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi.

Müşterilere tek başına yetişemeyen Bekar'a 23 yıllık eşi ve 4 çocuğu da destek veriyor.

Muhammet Bekar, AA muhabirine, amcasının yanında öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yıllar içinde farklı yerlerde pide fırını işlettiğini ifade eden Bekar, "Ailecek çalışarak, Trabzon pidesini müşterilerimize ikram ediyoruz." dedi.

Bekar, çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Elemansız kalınca kızları dükkana motive ettik, onları yetiştirdim. Kasayı, garsonluğu ve ustalığı 3-5 ay içinde öğrendiler. Bir kızım da arabayla müşterilere pide servisi yapıyor. O şekilde paramızı kazanıyoruz. Eşimle, çocuklarımla evde de iş yerinde de birbirimize destek oluyoruz. Mutlu, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Aile pidecisi diye gelen çok müşterimiz var." diye konuştu.

Muhammet Bekar'ın üniversite sınavına hazırlanan 22 yaşındaki kızı Nazlıcan Bekar ise "Aramızda iş bölümü var. Ben genelde kasaya ve masalara bakıyorum, sipariş de alıyorum. Her işi yapıyoruz. Ailecek çalışıyoruz güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan 21 yaşındaki Gülcan Bekar da babasından pide yapmayı öğrendiğini, 1,5 yıldır da araçla müşterilere siparişleri servis ettiğini anlattı.

Her işi yapmaya çalıştıklarını belirten Bekar, "Her tarafı tamamlamaya çalışıyorsun. Burada da evde de birlikteyiz, babamın yükünü azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Trabzon Yerel Haberler Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title