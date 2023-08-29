Trabzon ve Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine 2 milyon 660 bin kişi katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ile Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali'ne 2 milyon 660 bin kişinin katıldığını duyurdu. Festivallerde toplamda 500'den fazla etkinlik düzenlendi ve 1000'den fazla sanatçı yer aldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ile Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali'ne 2 milyon 660 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Kapadokya'nın ardından bu yıl ikinci ve üçüncü durağı olan Trabzon ve Erzurum'da yapıldı. 19 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla eş zamanlı olarak başlayan Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ile Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali, 27 Ağustos'ta sona erdi. Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla mekanda düzenlenen 500'den fazla etkinliğe 1000'den fazla sanatçı katılırken; festival boyunca tüm etkinliklere 1 milyon 300 binden fazla kişi katılım gösterdi. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde ise 37 ayrı mekanda düzenlenen 4000'den fazla etkinliğe yine 1000 civarında sanatçı katılırken; festival boyunca 1 milyon 360 binin üzerinde katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi. Böylece 19-27 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum'da düzenlenen 2 festivalde, toplam 2 milyon 660 bin kişi kültür ve sanatla buluştu. Bu yıl 11 şehirde düzenlenecek ve 12 Kasım'a kadar sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bir sonraki durağı ise 9 Eylül'de başlayacak Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali olacak. (DHA)