Trabzon Valisi Ustaoğlu restorasyon çalışmaları devam eden projeleri inceledi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, restorasyonları devam eden Kostaki Konağı ve Yavuz Selim İlkokulundaki çalışmaları inceledi.

Ustaoğlu, Ortahisar ilçesinde Uzun Sokak'ta bulunan 1900'lü yıllardan kalma konağı inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ustaoğlu, ardından kütüphaneye dönüştürülen Yavuz Selim İlkokuluna geçerek buradaki çalışmaları inceledi.

Ustaoğlu, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarihini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Trabzon'un tarihinde, geçmişinde, kültüründe çok ayrı bir yeri olan tarihi binanın aslına uygun bir şekilde restorasyonunu tamamlayarak hizmete almak istediklerini ifade eden Ustaoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihalesi yapılıp restorasyonuna başlandı. Yoğun bir şekilde restorasyon çalışmaları sürüyor." dedi.

Yıl sonuna kadar konağın restorasyonunu tamamlayarak hizmete açmayı istediklerini dile getiren Ustaoğlu, "Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'mız, devam eden Atatürk Köşkü'müz ile beraber bu yapılarımız hem kültür hem de inanç turizmi açısından önemli destinasyonlarımız. İnşallah bu en önemli tarihi eserimizin hassas bir şekilde restorasyonunu tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Şu an olumsuz bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphaneye dönüştürülen Yavuz Selim İlkokulunda restorasyonun yüzde 70 oranında tamamlandığını aktaran Ustaoğlu, Trabzon Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol ile kültürel ve eğitim amaçlı hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Ustaoğlu'na ziyaretleri sırasında İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan ile İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş ve ilgililerde yer aldı.