Trabzon Üniversitesi 2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Başlıyor
Trabzon Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, 1-18 Mayıs tarihleri arasında Fatih Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında spor turnuvaları, konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, kareoke, açık hava sineması ve söyleşiler gibi birçok aktivite düzenlenecek. Yarışmaların ödül töreni ise 15 Mayıs'ta yapılacak.
Trabzon Üniversitesince "2024 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" organize edilecek.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 1-18 Mayıs tarihleri arasında Fatih Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlikte, spor turnuvaları, konser, sergi, tiyatro, kareoke, açık hava sineması ve söyleşi gibi çok sayıda aktivite gerçekleştirilecek.
Satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol ve futbol gibi çeşitli branşlardaki yarışmaların ödül töreni ise 15 Mayıs'ta yapılacak.