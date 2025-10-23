Haberler

Trabzon'un Yüksek Kesimlerinde Sonbahar Renkleri Sıra Dışı Manzaralar Sunuyor


Trabzon'un dağ ve yayla turizmi potansiyeli, sonbahardaki renk cümbüşü ile dikkat çekiyor. Sisirna ve Karadağ yaylaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renkleriyle kaplandı.

Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Turizm potansiyelini her geçen gün artıran kentin yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte farklı güzellikler sunuyor.

Akçaabat ilçesindeki Sisirna Yaylası ile Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası güzergahı da sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Yaylalara ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar görülmeye değer manzara oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen ağaçların çevrelediği yolda ilerlerken, vadileri dolduran sis bulutları arasında keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Doğaseverlerin ilgisini çeken manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da objektiflerine yansıyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat


