Trabzon'un Son Ot Süpürge Ustası: Savaş Çelikaslan

Trabzon'da el yapımı ot süpürge üreten 57 yaşındaki Savaş Çelikaslan, yarım asırdır sürdürdüğü mesleğinin kentteki son temsilcileri arasında yer alıyor.

Bir dönem evlerin baş köşesindeki yerini teknolojinin gelişmesiyle elektrikli süpürgelere bırakan ot süpürgeler, geçmişteki kadar ilgi görmese de az sayıda kalan süpürge yapım ustaları sayesinde varlığını sürdürüyor.

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan atölyesinde ot süpürge üreten Çelikaslan, Samsun'dan temin ettiği otlara uyguladığı farklı işlemlerle süpürgeleri hazırlıyor.

Tek çalıştığı atölyesinde günde 20 süpürge üretebilen Çelikaslan, ilk olarak ot balyalarını suyun içinde bekletip kükürt karışımı ekliyor. Çelikaslan, üç parçaya ayırdığı otlara ayağına taktığı tahta parça ve el mengenesiyle şekil vererek, iğne yardımıyla dikip satışa hazırlıyor.

Çelikaslan, AA muhabirine, dede ve baba mesleği süpürge yapımını çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

İlkokul yıllarında babasının yanında mesleğin inceliklerini öğrendiğini dile getiren Çelikaslan, "Askerlikten sonra babamızın yanında devam etmeye başladık, o günden beri bu işi yapıyorum." dedi.

Süpürge otunun Edirne, Samsun, Adana, Tokat ve Balıkesir'de yetiştiğini ifade eden Çelikaslan, süpürgeyi yaparken dört işlemden geçtiğini ifade etti.

-"Çırak da usta da benim"

Geçmişte bu işlemler için dört işçinin çalıştığını anlatan Çelikaslan, şöyle devam etti:

"O zamanlarda hepsi günde 100 tane süpürge yapıyordu. Ben süpürgenin sap kısımlarını yapıyordum, babam taslak kısmını. Dikimini de annem evde yapıyordu. Şimdi kimse kalmadı bütün işlemler bana ait. Dükkanı açıyorum, çırak da, usta da benim. Eskiden ekip olarak 100 tane yapabiliyorsak, kendi başıma şu anda zorlanıyorum ve 20 tane yapabiliyorum. Toptan sattığımız zaman deste diyoruz 10 tane oluyor."

Dedesi ve babasının yanı sıra ailesinden de birçok kişinin bu mesleği yaptığını anlatan Çelikaslan, "İmalat olarak Trabzon'da bir ben yapıyorum, ömrümüz yettiği sürece yapacağım. Trabzon'da yaklaşık 30 tezgah vardı. Şimdi bir imalatçı ben kaldım." dedi.

Çelikaslan, süpürgeye olan ilginin devam etmesine rağmen süpürge otunu getirmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Yabancı turistlerin de yaptığı işe ilgi gösterdiğini anlatan Çelikaslan, şehre gelen İngiliz bir çift ile yaşadığı anıya değinerek, "Yurt dışından gezmek için gelen turistler yaptığım işi merak ediyor. Onları burada ağırladım. Giderken bir kelime söylediler hala unutamıyorum, 'dede mesleğini sürdürdüğün için sana teşekkür ediyorum' dediler. Bu beni duygulandırdı." diye konuştu.

Mesleğin son temsilcilerinden olmasına rağmen işini önemseyerek yaptığını aktaran Çelikaslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü kendisine ilke edindiğini kaydetti.