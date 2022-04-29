Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali düzenlenecek

TRABZON (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlen Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 5-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosundan (TDT) yapılan yazılı açıklamada, festivalin 22. kez ilk günkü heyecanıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, TDT'nin ev sahipliğinde kutlanacak olan ve ülkeler arasındaki barış, dostluk, kardeşlik duygularının yaşatılması ve paylaşılmasında çok önemli bir görevi üstlenen festivalin, sanatın evrensel diliyle ülkeleri bir kez daha bir araya getireceği ifade edildi.

Festivalde TDT'nin 4 oyunu ve katılımcı ülkelerden 5 oyunun sanatseverler için 18 kez perde açacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haluk Ongan Sahnesi'nde TDT yapımı Kanlı Nigar adlı oyunla başlayacak olan festivalde bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu Leyla ile Mecnun, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Kürk Mantolu Madonna, Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu On İkinci Gece, Moldova Eugene Ionesco Ulusal Tiyatrosu Kral Lear, Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Tiyatrosu Hedda Gabler, Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu Aydaki İlk Çift adlı oyunları sahneleyecek. Kızlar Manastırı ise ilk kez Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali için Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu Sonum Başlangıcımdır ile Filistin ASHTAR Tiyatrosu oyunu Portakallar ve Taşlar'ı misafir edecek."

Festivalin 20 Mayıs Cuma günü sona ereceği işaret edilen açıklamada, sanatseverlerin festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.