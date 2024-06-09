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Trabzon Sanatevi'nde 14. Uluslararası Sanat Günleri Son Buldu

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Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen 14. Uluslararası Sanat Günleri, söyleşi, sinema gösterimi ve kitap imza günüyle sona erdi. Etkinlikler kapsamında el sanatları ve resim sergisi, söyleşi ve film gösterimi gerçekleştirildi. Sanatseverlerin bir araya geldiği etkinliklere yerel, ulusal ve uluslararası sanatçılar katıldı.

Trabzon Sanatevince düzenlenen "14. Uluslararası Sanat Günleri" söyleşi, sinema gösterimi ve kitap imza günüyle sona erdi.

Sanatevi bahçesinde el sanatları ve resim sergisi ile devam eden etkinlik, Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Şehre, Renge ve Gölgeye Dair- Trabzon Açı Sarı" isimli söyleşi ile devam etti.

Moderatörlüğünü Mustafa Zeki Çıraklı'nın yaptığı söyleşide mimar ve yazar Mustafa Reşat Sümerkan, kent yaşantısının anılarla var olduğunu söyledi.

Sümerkan, kentsel hafızanın kentte yaşayanlar için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Burada zihinsel arşivimiz de oluşuyor, o kentin binaları, yapıları, meydanları, parkları bizim hafızamızda dekor oluşturuyor." dedi.

Yazar Murat Ergin, Sümerkan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan bir kitap yazdığını belirtti.

Söyleşinin ardından Ergin ve Sümerkan kitabı imzaladı.

Daha sonra Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı olan "Köprü" adlı film sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili ve beraberindekiler de filmi izledi.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, AA muhabirine, 6-9 Haziran arasında düzenlenen etkinliklerde sanatseverin bir araya geldiğini belirterek, "Sinema, müzik, dinleti, oyuncu, yapımcı ve senaristler katılım sağladılar. Görsel sanatlarda el sanatları, karikatür, fotoğraf olmak üzere sergiler yer aldı. Edebiyat alanında faaliyet gösteren şairlerimiz, öykücülerimiz ve romancılarımız katılım sağladılar." dedi.

Yapılan bütün sanatsal faaliyetlerden vatandaşların ücretsiz yararlandığını ifade eden Taç, "Uzun soluklu ve geniş katılımlı bir etkinlik oldu. Bu yıl sadece yerel ya da ulusaldan değil, uluslararası boyutta da sanatçılarımız etkinliklere katılım sağladı. Afganistan, Gürcistan, Rusya, İran ve KKTC'den sanatçılarımız yer aldı." diye konuştu.

Taç, Sanat Günleri'nin 14 yıldır festival havasında geçtiğini belirterek, "Her geçen yıl çıtasını yükselterek, içeriğini ve kalitesini arttırıyor. Dolu dolu 4 gün geçirdik. Farklı sanat disiplinlerinden yaklaşık 50 sanatçıyı, sanatseverle buluşturduk." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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