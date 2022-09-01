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Trabzon kültür sanat haberleri | Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor

Kültür Sanat Haberleri

Trabzon kültür sanat haberleri | Trabzon'da bacağı kesilen yavru ceylan tedavi ediliyor

Trabzon kültür sanat haberi... Trabzon'da dere içinde yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi görüyor.

Trabzon'da dere içinde yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi görüyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, dere içinde ceylan buldu. Bacağından yaralı yavru ceylan, tedavi için Ortahisar Belediyesine ait Küçük Dostlar Kliniği'ne götürüldü.

Ceylanın parçalanan arka bacağı, klinikte görevli veteriner hekim Ahmet Köz tarafından kesildi. Ceylanın tedavisine burada devam ediliyor.

Köz, klinikte sahipsiz hayvanlara hizmet verdiklerini belirterek, yavru ceylan örneğinde olduğu gibi, acil durumlarda kartal, leylek, baykuş ve karga gibi hayvanların tedavisini de gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yaşamını doğal ortamda sürdürmesi mümkün olmayan yavru ceylanın bakımını Ortahisar Belediyesinin üstlenmeyi planladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ortahisar Trabzon Kültür Sanat Haberler

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