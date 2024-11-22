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Trabzon Kitap Günleri Başladı

Trabzon Kitap Günleri Başladı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Trabzon Kitap Günleri', 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımıyla Yenimahalle Fuar Alanı'nda başladı. Etkinlik, kitap okumanın önemine dikkat çekiyor ve 1 Aralık'a kadar sürecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri başladı.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Yenimahalle Fuar Alanı'nda 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımıyla organize edilen etkinlikte, Trabzon'un birçok yazar ve şairin yetiştiği kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzon'un, farklı düşüncelerin konuşulduğu bir şehir olduğunun altını çizen Kızıltoprak, bu gibi kültürel etkinliklerin artmasının ülkeye katkı sağlayacağını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise etkinliğe milletvekilliğinin yanı sıra yazar olarak da katıldığını belirtti.

Kitabın ve okumanın önemine işaret eden Şen, Meydan'daki tarihi okul binasının Büyükşehir Belediyesince kitap kafeye dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kültür ve sanat şehri Trabzon'un fikir dünyasına hitap edecek, ilim irfan hayatına katkı sağlayacak etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehrin kültür hayatına 48 eserin basımıyla katkı sunmaya çalıştıklarını aktaran Genç, "Yazarlarımızla, gençlerimizin buluşmaları olacak. Hem fiili olarak buluşma olacak hem de onların eserleriyle fikir dünyalarına ulaşacaklar. Bu vesileyle gençlerimizin fikir dünyalarında ciddi ufuk açacağını düşünüyoruz." dedi.

Genç, 1 Aralık'a kadar sürecek etkinliğe herkesi davet et

Gençlerle söyleşide bir araya gelen Genç, kitabını imzaladı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
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