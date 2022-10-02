Trabzon haberleri! Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı Kültür Sanat Haberleri Trabzon haberleri... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında şarkıcı Sefo sahneye çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında şarkıcı Sefo sahneye çıktı. Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi. Konser öncesinde Tefo ve Seko şarkılarını seslendirirken, DJ'ler de performanslarını sergiledi. Konserde Sefo, sevilen şarkılarını Trabzonlular için söyledi. Babasının Trabzonlu olduğunu belirten Sefo, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Konser sırasında çıkan rüzgar nedeniyle sahnede hasar meydana gelince şarkıcı Sefo, şarkılarına bir süre ara verdi. Daha sonra tekrar sahneye çıkan Sefo, şarkılarına devam etti. Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle konseri yarıda bırakmak zorunda kalan Sefo, hava şartlarından dolayı teknik arızaların meydana geldiğini belirterek konsere son verdi. Konser sonunda teknik ekibin malzemelerini toparlarken zor anlar yaşadığı görüldü. Kültür Sanat Kaynak: AA / Duygu Avunduk Trabzon gençlik Sefo Kültür Sanat Haberler

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