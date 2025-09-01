Trabzon Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Trabzon'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinlikleri kapsamında, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar ve sanatçılar tarafından yapılan resimlerle barış mesajları veriliyor.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri etkinlikleri devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) işbirliğinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Trabzon Günleri'nin 15 yıldır İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde düzenlendiğini söyledi.

Şatıroğlu, bu yıl ilk kez Trabzon'da yapılan etkinliğe ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği standında, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 7 ülkeden gelen sanatçılar resim yaptı.

Dernek Başkanı Şükran Üst, Trabzon'dan dünyaya barış mesajı vermek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
