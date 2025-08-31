Trabzon Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Günleri, çeşitli etkinlikler ve yöresel ürün tanıtımları ile sürüyor. Yöresel sanatçıların konserleriyle zenginleşen etkinlikler, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla organize edilen Trabzon Günleri devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret eden vatandaşlar, satışa sunulan yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

Etkinliğin üçüncü günü, yöresel sanatçıların konserleriyle tamamlanacak.

Trabzon Günleri, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Kültür Sanat
