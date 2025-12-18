Trabzon'da düzenlenecek festivalde filmler "Altın Taka" ödülü için yarışacak

Trabzon'da 24-28 Aralık'ta düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nde çeşitli etkinlik ve söyleşilerin yanı sıra jüri değerlendirmesinin ardından finale yükselen 38 film arasından "Altın Taka" ödülünün sahibi belirlenecek.

Kentte ilk kez düzenlenecek festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında söyleşiler ve etkinliklerin yanı sıra Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması yapılacak.

Bir süre önce başvuruları alınan ve jürinin ön elemesi sonucu belirlenen 38 film, "Altın Taka" ve para ödülü için yarışacak.

Ücretsiz film gösterimlerinin de yer alacağı festivalin jürisinde Vuslat Saraçoğlu, Naim Kanat, Didem Balçın, Bahriye Kabadayı, Sevinç Yeşiltaş, Alper Kaya, Vedat Atasoy ve Fariz Ahmedov yer alacak.

Film Yapımcısı ve Festival Direktörü Çağrı Şimşek, AA muhabirine, kentin kültürel kimliğini sinema aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Şimşek, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 350 başvuru yapıldığını dile getirerek, "Bu başvurulardan jürimiz ön eleme yaptı. 30 kısa film ve 8 belgesel finalistimiz var. Ana jürimiz değerlendirmesini yapacak ve nihai kararı Trabzon'da verecek." diye konuştu.

Söyleşiler ve film gösterimlerinin de sanatseverlerle buluşacağını aktaran Şimşek, "Sosyal sorumluluk kapsamında daha önce hiç sinemaya gitmemiş, Trabzon'un köylerindeki çocuklarımızı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize ederek Büyükşehir Belediyesinin yönlendirdiği otobüslerle sinemaya getireceğiz. Onlara Kültür ve Turizm Bakanlığının yapımcı firmalarının gönderdiği çocuk filmlerini izleteceğiz." ifadesini kullandı.

Tanınmış ve ödüllü yönetmenleri de Trabzon'da ağırlayacaklarını belirten Şimşek, "Trabzon, Erzurum, Gümüşhane ve Giresun üniversitelerinin öğrencilerinin filmlerini de kendi içlerinde yarıştıracağız. Böylece fakülteler arası bağ kurulacak." dedi.

"Ümit ediyorum ki festival geleneksel olacak"

Festivalin geleneksel hale getirilmesini istediklerini vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve köklü festivallerin kuruluşlarındaki gibi hareket ettik. O yüzden buradan çok ümitliyim ve süreci doğru ilerlettik. Kültür ve Turizm Bakanlığının, valiliğin, belediyenin ve Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri oldu. Bu destekler bizi ümitlendiriyor. Ümit ediyorum ki festival geleneksel olacak. Biz oluruz başkası olur önemli değil, önemli olan Trabzon'un bunu kazanması ve bunun bir hafıza olarak kültürümüzde yer edinmesi."

Festival kapsamında, vefat eden Trabzonlu sanatçılar Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu adına vefa ödüllerinin verileceğine değinen Şimşek, "Trabzon, kültür, sanat anlamında tarihi geçmişi çok eskiye dayanan bir şehir. Bunu Trabzon'un her noktasında da görebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Çağrı Şimşek, başrollerini Deniz Barut ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasının da festival kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.