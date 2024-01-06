Trabzon'daki Ortamahalle Müzesi'ni 7 Ayda 6 Bin 909 Kişi Gezdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi'ni 7 ayda 6 bin 909 kişi gezdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, 13 ve 14'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen tarihi kiliseyi müze olarak hizmete açtıklarından beri turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Müzenin restorasyon çalışması ve envanter temininin büyük bir hassasiyetle yapıldığının altını çizen Ekim, şunları kaydetti:

"Müzemizin restorasyon ve envanter temin çalışmalarını tamamladık ve ziyarete açtık. Restore edilen tarihi yapının kendisi ve içerisindeki mozaikler başlı başına sergilenmeye ve görülmeye değer yapılardır. Bunların yanında müzenin içerisine Ortamahalle'ye özgü eserler, Akçaabat'ımızın kültürünü ve tarihini yansıtan eserler ve şehrin ve yapının tarihi süreçlerini anlatan bilgi notları da yer alıyor. Ortamahalle Müzesi, açıldığı günden bugüne kadar yani 7 aylık sürede yaklaşık olarak 6 bin 909 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Ortamahalle Müzesi turist kafilelerinin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Şehrimizin turizmden hak ettiği payı alması için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Ekim, ayrıca ilçedeki Osmanlı dönemine ait evleri, konakları ve Arnavut kaldırımlı sokakları tarihi dokusuna göre koruyup gerekli restorasyonlarla bugüne kadar getirdiklerini de sözlerine ekledi.