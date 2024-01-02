Trabzon'daki Müzeler ve Kütüphane Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Trabzon'daki Basın Tarihi Müzesi, Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi ve Tarih Müzesi'ne ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 7 Eylül'de açılan Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'ni 1600, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılan Basın Tarihi Müzesi'ni 7 bin 394, 28 Ekim 2016'da açılan Trabzon Tarih Müzesi'ni ise 183 bin 883 kişi ziyaret etti.

Dijital Gençlik Kütüphanesi'nden de 24 Kasım 2022'den beri 52 bin 25 kullanıcı yararlandı. 3 bin 854 kişinin üye olduğu kütüphaneye öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler ilgi gösteriyor.