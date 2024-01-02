Trabzon'daki Müzeler ve Kütüphane Ziyaretçi Rekoru Kırdı
Trabzon'daki Basın Tarihi Müzesi, Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi ve Tarih Müzesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Dijital Gençlik Kütüphanesi de büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edildi.
Trabzon'daki Basın Tarihi Müzesi, Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi ve Tarih Müzesi'ne ziyaretçiler ilgi gösterdi.
Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 7 Eylül'de açılan Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'ni 1600, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılan Basın Tarihi Müzesi'ni 7 bin 394, 28 Ekim 2016'da açılan Trabzon Tarih Müzesi'ni ise 183 bin 883 kişi ziyaret etti.
Dijital Gençlik Kütüphanesi'nden de 24 Kasım 2022'den beri 52 bin 25 kullanıcı yararlandı. 3 bin 854 kişinin üye olduğu kütüphaneye öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler ilgi gösteriyor.