Atatürk Köşkü turistlerin gözde mekanlarından biri oldu

Trabzon'da geçen yıl 185 bin 609 turistin gezdiği Atatürk Köşkü, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'de, tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

Atatürk Köşkü'nü geçen yıl 185 bin 609 turist ziyaret etti

Birinci katta çalışma odası, büyük yatak odası, bekleme odası ve toplantı odası, ikinci katta ise iki küçük odası bulunan köşk, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde bulunuyor.

Köşkü, 2021 yılında 154 bin 46 yerli, 31 bin 563 yabancı olmak üzere 185 bin 609 turist ziyaret etti. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Atatürk Köşk'ü ilkbaharda yağan karın ardından da ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, köşkün yılın 12 ayı açık olması dolayısıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin ziyaret ettiği tarihi bir mekan olduğunu söyledi.

Kantarcı, 2022 yılından çok fazla beklentilerini olduğunu ifade ederek, özellikle bu yıl başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışından geçen yıllara oranla daha fazla ziyaretçi ağırlamayı planladıklarını kaydetti.

Atatürk Köşkü'nün hem tarihi bir eser hem de manevi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine ithaf edilmiş bir mekan olduğuna vurgu yapan Kantarcı, şunları kaydetti:

"Yılın 12 ayı açık, ona hediye edilmiş bir mekan. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletiliyor. Kışın kar yağdığı zaman da açık oluyor ki çam ağaçlarıyla çok güzel bir doğal güzellik var. Balkonundan da deniz manzarası görülüyor. Trabzon şehir merkezinde olması dolayısıyla Atatürk Köşkü yıl boyu açık olduğu için ciddi anlamda ziyaretçi kabul ediyor."

Kantarcı, Bahreyn ve Umman'dan da direkt uçak seferlerinin olması dolayısıyla yabancı turistlerin Trabzon'a ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yabancı turistlerden Atatürk Köşkü'ne ilgi

Bahreyn'de turizm şirketi bulunan Hesham Ali Mohamed Rabeea, uçakla Trabzon'a 8 kişilik kafile ile geldiklerini, Uzungöl, Boztepe, Ayder başta olmak üzere bölgedeki birçok turistik mekanı gezdiklerini söyledi.

Hesham Ali Mohamed Rabeea, her hafta 180 kişinin uçakla Bahreyn'den direkt olarak Trabzon'a geldiğini belirterek, "Şehir doğası itibarıyla çok güzel. Bahreyn'den gelen turistlere bir haftalık program düzenliyoruz." dedi.

Trabzon'a ailesiyle gelen Bahreynli Alyaa Alshowaıkh Kıngdpm Of da Trabzon'a ilk defa geldiğini dile getirerek, "Trabzon ve Rize, çok güzel doğal güzelliklere sahip iller. Bugün de Atatürk Köşkü'ne geldik, hem içerisini hem de bahçesini gezdik. Çok beğendik. Buraya kar yağmış, kızımla karda oynadık." diye konuştu.