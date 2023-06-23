Trabzon'da Türk-İslam Sanatları Sergisi açıldı

Trabzon'da, 32 tezhip çalışmasının yer aldığı "Türk-İslam Sanatları Sergisi" izlenime sunuldu.

Kanuni Evi'nin bahçesinde açılan sergide, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi ve tezhip sanatçısı Elif Tuba Karataş'ın öğrencilerinin yaklaşık 1 yılda tamamladığı eserler yer alıyor.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, bu tür sanatlara ilginin artması gerektiğini söyledi.

Tabloların çok fazla emek harcanarak hazırlandığına dikkati çeken Kurtyemez, "Bu sanatlar, Türk İslam medeniyetine intibak ettiğimiz süreden beri geliştirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız, unutulmaması gereken ama şu anda eski rağbetinde olmayan, emek sarf edilmesi gereken güzel sanatlar. İnşallah bu tür sanatlara ilgi her zaman daha fazla olur." dedi.

Karataş ise tezhip sanatını yaymak ve kaliteli şekilde herkese ulaştırmak istediğini belirterek, "Amacımız insanları bu sanatta daha bilinçli hale getirmek." diye konuştu.

Elif Tuba Karataş ayrıca tezhip sanatlarına ait özgün tasarımların yer aldığı "Şemse" adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.

Sergi, bir ay boyunca gezilebilecek.