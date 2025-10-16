Haberler

Trabzon'da sergi açıldı
Trabzon'da, el emeği ürünlerin yer aldığı "Büyük Aile" temalı sergi düzenlendi.

Trabzon'da, el emeği ürünlerin yer aldığı "Büyük Aile" temalı sergi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yatılı hizmet kuruluşlarında yapılan filografi, yağlı boya tablo ve çeşitli el sanatları ürünler, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda sergilendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, "Kuruluşlarımızda üretilen her bir eser sevgiyle ve emekle ortaya çıkıyor. Sergiyle hem bu emeği görünür kılmak hem de aile bağlarının toplumumuzdaki yerini bir kez daha hatırlatmak istedik." dedi.

Sergi, gün boyu açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
