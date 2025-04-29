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Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilendi

Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilendi
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Trabzon'da, özel gereksinimli öğrencilerin velileri tarafından hazırlanan el sanatları çalışmaları sergilendi.

Trabzon'da, özel gereksinimli öğrencilerin velileri tarafından hazırlanan el sanatları çalışmaları sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Her Okulun Projesi Olsun" uygulaması kapsamında, Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin velileri "Sevgi Var, Engel Yok" adlı proje hazırladı.

Proje çerçevesinde, velilerin ahşap boyama, örgü, dekoratif ürün ve resim gibi çalışmaları, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Velileri çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, ilçede özel eğitimde anaokulu ile birinci kademe okulun gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete başlanacağını söyledi.

Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Necati Yardım ise sergiye katkı sağlayan 15 veliye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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