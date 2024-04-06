Trabzon'da Öğrenciler Ahşap Oyuncak Atölyesinde El Becerilerini Geliştiriyor

Trabzon'da okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri el becerilerini ahşap oyuncak atölyesinde geliştiriyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde üç yıl önce oluşturulan 85 metrekarelik atölye haftanın belirli günleri öğrencileri ağırlıyor.

Sosyal bilgiler öğretmeni Murat Üçüncü ve görsel sanatlar öğretmeni İsmail Yıldırım, yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalandığı atölyede ahşaptan araba, kelebek, kedi, fil ve köpek figürleri tasarlıyor.

Meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ahşap parçaları boyayan çocuklar, daha sonra öğretmenleri yardımıyla birleştirerek oyuncağı ortaya çıkartıyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında farklı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Karakaş, çalışma sırasında çocukların el becerilerinin geliştiğini, göz ve el koordinasyonunun sağlandığını belirtti.

Atölyeye 18 ilçeden öğrenci geliyor

Öğrencilerin atölyede mutlu olduğunu ifade eden Karakaş, "Çocuklar zaten en iyi eğitimi mutlu oldukları dönem içerisinde alıyorlar. O yüzden biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Sadece Ortahisar'dan değil, diğer ilçelerimizden de sürekli projemize katılan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin yoğunluğu devam ediyor." diye konuştu.

Karakaş, çocukların atölyede vakit geçirerek dijital dünyadan bir süre uzak kaldıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız burada kendi oyuncaklarını üretiyorlar, akranlarıyla birlikte iletişimlerini güçlendiriyorlar. Öz güvenleri artıyor ve doğayla iç içe şehrin karmaşasından uzaklaşmaları adına da atölyeyi önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hayrullah Akgül, okulun bahçesindeki uygun alanı değerlendirerek projeyi başlattıklarını anlattı.

Atölye çalışmaları ilgi görünce çevre okulların yanı sıra diğer ilçelerden de öğrencileri dahil ettiklerini belirten Akgül, projeyi okullarında uygulamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Öğretmen İsmail Yıldırım da çocukların el becerileri ve yeteneklerini geliştirmek için doğayla iç içe bir ortamda oyuncak ürettiklerini aktardı.

Çocukların oyuncakların parçalarını boyadığını, kendilerinin de birleştirmelerine yardım ettiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Haftada 2 ya da 3 gün atölyede 45 öğrenciyi ağırlıyoruz. 3 yılda okul öncesi, anasınıfı, ilkokul ve 8. sınıfa kadar 10 binin üzerinde öğrencimizi atölyede ağırladık. Amacımız akademik eğitimin yanında çocukların el becerilerini geliştirmek, aynı zamanda sosyal medya ve tabletten uzaklaştırmak. Çocukların, ahşabın doğanın bir parçası olduğunu farkına varmalarını ve hayal dünyalarını geliştirmelerini istedik."

Ahmet Saka İlkokulu 1. sınıf öğrenci Muhammet Halil Akgün, oyuncak yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Köpek yapmak için parçaları birleştirdiğini anlatan Akgün, "Köpeğimin parçalarının kurumasını sabırla bekliyorum. İlk defa geliyorum ve heyecanlandım." dedi.

Betül Mutlu ise ahşap parçalardan kendisine kelebek yaptığını belirterek, "Kelebeği boyadım, noktalarını yaptım, şimdi de birleştireceğim. Buraya bir daha gelmek istiyorum." diye konuştu.