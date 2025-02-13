Trabzon'da Kültürel Değerleri Yaşatan Bez Bebek Projesi

Trabzon'da "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında üretilen bez bebeklerle kültürel ve yöresel değerlerin geleceğe taşınması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Hopo Proje Yarışması" kapsamında Erdoğdu Anaokulu öğretmeni Huriye Mısra Sivrikaya'nın yürütücülüğünde hayata geçirilen projeye, Türkiye'nin 7 bölgesinden 22 okul katıldı.

Bölgelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve folklorik özellikleri yansıtılarak üretilen bez bebekler için 298 veli gönüllü oldu. Üretilen bez bebeklerin bir kısmı kermes ile satılarak elde edilecek gelir LÖSEV'e bağışlanacak.

Yaklaşık 60 bez bebek ise Erdoğdu Anaokulu'nda oluşturulacak müzede sergilenecek. Böylelikle geçmişin aranan oyuncaklarından bez bebeklerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Projenin çıkış noktası kültürel değerleri çocuklara aktarabilmek

Projenin yürütücüsü Sivrikaya, AA muhabirine, çocukların kendi kültüründen uzak oyuncaklarla yetişmesini gözlemlemesinin projeye başlamasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Projenin ilk etabında çocukların öncelikle kendi köylerini tanıdığını dile getiren Sivrikaya, "Diğer bölgeler de dahil olmak üzere çocuklar kendi köylerini, oradaki folklorik değerleri araştırdılar, sınıflara gelip sunum yaptılar. Daha sonra bu sunumlardan yola çıkarak, köydeki en yaşlı bireyi bulup onunla röportaj yaptılar. Çocukken oynadıkları oyunlara değinerek, bez bebeğe yolculuk yaptılar." ifadesini kullandı.

Sivrikaya, projenin kültürel değerleri çocuklara aktarabilmek için önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda baktığımız zaman aslında çocukların kendi kültürümüzden uzak karakterlerdeki bebeklerle oynadıklarını, onlarla zaman geçirdiklerini gözlemledim. 18 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Çocuklara baktığım zaman hep plastik materyallerle ve kendi kültürümüzü yansıtmayan bebeklerle oynadıklarını fark ettim. 'Neden bunu biz üretmeyelim? Neden kendi kültürümüzü yansıtan ürünler olmasın?' diye yola çıktık."

Bu kapsamda da projeye kendi hayalindeki bebeği üretmekle başladığını belirten Sivrikaya, ilk yaptığı bebeğin ismini kelebek anlamına gelen "Bedaliza" koyduğunu aktardı.

Sivrikaya, bebeğin geleneksel motiflerin yanı sıra modern bir çizgi sunduğunu, bunu tasarlarken çocukların daha çok dikkatini çekebileceğini düşündüğünü belirtti.

"225 bebeğimiz oldu"

Sivrikaya, proje kapsamında bez bebek üretimine yaklaşık 6 ay önce başladıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda projeyi Türkiye'de 7 bölgeden 22 okul işbirliği içinde yürütüyoruz. Bunlardan 6'sı Türkiye'den anaokulu, 13'ü Trabzon'da bulunuyor, bir ortaokul, bir lise, bir de halk eğitim merkezi yer alıyor. Aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüyle de işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Projeyi 298 veliyle yürütüyoruz. 'Herkes kendi yöresine özgü kumaşları kullanarak, kendi bebeklerini üretsin.' dedik. Onlar da kendi bebeklerini üretip bize gönderdiler. Trabzon'daki velilerimizin ve ortaklarımızın da kendi yöremize özgü kumaşları, folklorik değerleri kullanarak bebekler üretmesini istedik ve bu bebeklerin hepsini topladığımızda 225 bebeğimiz oldu."

60 bebek müzede sergilenecek

Sivrikaya, üretilen bebeklerin bir kısmını Trabzon'daki bir kermeste satışa sunmayı düşündüklerini belirterek, "Elde ettiğimiz geliri de LÖSEV'e bağışlayacağız. Bunun dışında 60 bebeğimizi okulumuzda ayarladığımız müze alanında sergileyeceğiz. Müze alanını haftada 1 gün diğer okullara da açacağız ve çocuklar gelip müze alanını gezecekler, daha sonra onlara bir atölye çalışması yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Velilerden Esra Selim, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Bez bebek malum geçmişten gelen kültürel bir bebek. Bu projede yer almak mutluluk verici. Benim için ilk tecrübe oldu. Dediğim gibi heyecan ve keyif verici, gayet güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

"Gelecek nesillerin de bez bebeği tanımasına katkı sağlanacak"

Velilerden 3 çocuk annesi Sezer Özdemir, çocukların projede ilk olarak köy ortamını deneyimlediklerini, daha sonra bez bebek üretimine geçtiklerini söyledi.

Kendisinin 18 bebek üretebildiğini aktaran Özdemir, "Arkadaşlarım ve annemle projeye dahil oldum. Projeye dahil olduğum için de çok mutlu oldum." dedi.

Özdemir, bez bebeklerin sağlık açısından da kullanımına uygun olduğunu, proje sayesinde gelecek nesillerin de bez bebeği tanımasına katkı sağlanacağını kaydetti.