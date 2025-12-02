Haberler

Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri Aralık'ta Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aralık ayında sanatseverlere yönelik zengin bir kültür sanat programı düzenliyor. Tiyatro, konser, sergi ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı etkinlikler Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince aralıkta kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yetişkin ve çocuk tiyatroları, konser, sergi ve söyleşi gibi etkinlikler Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçen ay gerçekleştirilen Kitap Günleri'nde yazarları, öğrencileri ve kitapseverleri bir araya getirerek şehrin kültürel yaşamına önemli bir katkı sunduklarını belirtti.

Genç, şunları kaydetti:

"Aralık ayına dopdolu bir kültür sanat programıyla giriyoruz. Tiyatro, konser, sergi ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin takvimimizle, kış aylarının sıcak bir buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Sanatın birleştirici gücünü tüm hemşehrilerimizle paylaşmak en büyük mutluluk. Kültür ve sanata destek veren tüm sanatçılarımıza ve ilgi gösteren siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, aralık ayındaki etkinliklerimize hepinizi davet ediyorum."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.