Trabzon'da Karma Sergi Sanatseverlerle Buluştu

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Trabzon'da 5 ila 15 yaş aralığındaki çocuklarla yetişkinlerin eserlerinin yer aldığı 'Karma Sergi', sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, yağlı boya, akrilik ve kara kalem gibi çeşitli tekniklerle hazırlanmış 100'ün üzerinde eser sergilendi.

Trabzon'da çocuklar ile yetişkinlerin yaptığı 100'ün üzerinde eserin yer aldığı "Karma Sergi"nin, 4'üncüsü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel'in öncülüğünde, 5 ila 15 yaş aralığındaki 25 çocuk ile toplam 30 kişinin hazırladığı yağlı boya, akrilik ve kara kalemden oluşan eserler Trabzon Sanatevi'nde sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Feyhan Kurnaz, sanatın ve sanatçının önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurnaz, çocukların küçük yaşlarda sanata yönlendirilmesi için ailelere tavsiyelerde bulunarak, doğru yönlendirilen çocukların yaratıcı düşünce ve üretme yeteneklerinin de geliştiğini ifade etti.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da sanatla ilgilenen çocukların özgüvenli, kendini ifade edebilen ve medeni cesareti yüksek bireyler olduklarını belirtti.

Öncel de minik ressamlar ve yetişkinlerle eğitim öğretim dönemi boyunca birçok eser ortaya çıkarttıkları anlatarak, bunları da yıl sonu etkinliği olarak sanatseverlerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Aileler de çocuklarının resimleri inceleyerek, heyecanlarını paylaştı.

Sergi, 20 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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