Trabzon'da hasır, kazaziye ve telkari ürünleri sergiyle beğeniye sunuldu - Haberler

Trabzon'da Olgunlaşma Enstitüsü'nce, şehrin tarihi mekanları, yayla evleri ve çiçeklerden oluşan motifleri hasır, kazaziye ve telkari sanatıyla buluşturulan serginin açılışı yapıldı.

Enstitü bünyesindeki Kuyumculuk Teknolojisi Alanı'nda oluşturulan araştırma geliştirme ekibinin, yaklaşık 3 yıl önce "Güz Dönümü" ismini vererek hazırladığı koleksiyonda Gülbahar Hatun Camisi, Ayasofya Camisi, Orta Mahalle, Sürmene evi, serender, kale ve yayla çiçeklerinin motiflerine yer verildi.

Trabzon'u anlatan tarihi mekanların siluetlerinden tablo, çiçeklerden ise çeşitli aksesuarların yapıldığı sergi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası İpekyolu Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, enstitünün unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarttığını söyledi.

Enstitünün yaptığı ürünlerin önemine dikkati çeken Ustaoğlu, "Enstitümüz eserleri ilmek ilmek, nakış nakış kumaşlara işleyerek, çok güzel çalışmalara imza atıyor. Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina da Trabzon'un yaşam kültürünü, endemik bitki türlerini ve yayla çiçeklerini tasarımlarla kolye, küpe, yüzük, bileklik, saç tokası, saç tarağı ve broş gibi takılara dönüştürdüklerini ifade etti.

Enstitünün günün modasına uygun tasarımlarla üretime devam ettiğini de vurgulayan Karabina, "Tasarımlarımız çağdaş metal uygulamaları, kuyumculuk teknikleri ve yöresel takı uygulamalarını bir arada kullanarak yaşatmaya devam etmektedir. Ürünlerin Türk Patent Kurumu tarafından tescil işlemleri yapılmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni Sevil Şahin, Ustaoğlu'na ve davetlilere sergi hakkında bilgi verdi.

Öte yandan sergide kazaziye, telkari ve hasırın yapımı da uygulamalı olarak gösterildi.

Serginin açılışına il protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.