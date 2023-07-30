Trabzon'da Haçkalı Hoca Anma Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Programda, Haçkalı Hoca'ya olan saygı ve sevgi vurgulandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle bu yıl 26'ncısı organize edilen Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı yapıldı.

Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca (Mustafa Tarhan) için Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda yapılan anma etkinliğine, vatandaşlar yağışa rağmen yoğun katılım gösterdi.

Haçkalı Hoca Baba Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, burada yaptığı konuşmada, yağmura rağmen bu kadar kişinin, Haçkalı Hoca'ya duydukları saygı ve sevgiden ötürü bir araya geldiğini söyledi.

Haçkalı Hoca'nın manevi kişiliğine işaret eden Koç, "Allah onun gibilerden razı olsun. Mekanları cennet mekanı olsun." dedi.

Düzköy Kaymakamı Uğur Savaş ise Haçkalı Hoca'nın önemine dikkati çekerek, "Ne mutlu bize ki ilçemizin adını taşıyan Haçkalı Hoca bu topraklarda görev yaptı. Kendisi burada örnek şahsiyetiyle, hayatıyla, hem burada yaşayanlara örnek oluşturdu hem de dinimizi en iyi şekilde yansıttı. Birçok insana örnek yaşantısıyla dinimizi sevdirdi." diye konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da "Haçkalı Baba bir manevi önderdi. Manevi rehberimizdi ve rehber olmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

Program, Türk Tasavvuf Musikisi konserinin ardından yemek ikramıyla sona erdi.