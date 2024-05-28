Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar eğlendi ve psikomotor becerilerini geliştirdi.

Trabzon'da, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Trabzon Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, 18 ilçeden okul öncesi öğrencilerinin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, çocukların oynarken aynı zamanda da öğrendiklerini söyledi.

Uygun, etkinliğin bir amacının da çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu belirterek, "Biz çocuklara küçük yaşlardan itibaren tamamen akademik bilgiler yükleyelim istemiyoruz. Onları daha çok eğlendirelim, hayatın içinde bulunduralım, duygu dünyalarında kendi yeteneklerinde, becerilerinde yolculuk yaptıralım ve bu yolculuk içinde öğrenme engellerini aşmalarını ve öğrenme süreçlerini gerçekleştirmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet Anaokulu öğretmeni Ayşe Günaydın ise şenliğe katılan çocuklarla kalıptan şekiller ürettiklerini anlattı.

Günaydın, bu tür oyunların çocukların psikomotor becerilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Küçük kaslarını, parmaklarını geliştiriyorlar çünkü küçük parmak kaslarını geliştiren çocuklarımız okula geçtiğinde birinci sınıfta çok güzel yazı yazabilecekler. Biz bu küçük parmak kası geliştirmeyi zevkle yapıyoruz. Psikomotor becerilerini geliştirerek, yaratıcı düşünerek hamurdan şekiller oluşturuyorlar." diye konuştu.

Çocuklar, il genelinde yürütülen "Çocuk Bienali Projesi" kapsamında da çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlikte gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Trabzon Çocuk Etkinlik Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title