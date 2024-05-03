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Trabzon'da 'Denizin Sesi' adlı resim sergisi açıldı

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Trabzon'da Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan 'Denizin Sesi' adlı resim sergisinde, Mimar Sinan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Yüksel Baydar'ın 24 yağlı boya eseri sergileniyor. Baydar, Karadeniz'in doğası ve yaşamıyla ilham aldığını belirtti.

Trabzon'da, "Denizin Sesi" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Mimar Sinan Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Yüksel Baydar'ın 3 yılda hazırladığı, Karadeniz insanını, doğayı ve yaşamı konu alan 24 yağlı boya eseri bulunuyor.

Baydar, 28 senedir resim yaptığını ve 12'nci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalışmalarını genellikle Karadeniz temalı yaptığını anlatan Baydar, "Karadeniz bölgesi bana ilham veriyor, burası tam bir zenginlik. Yaylası, yağmuru, sisi, karı, ormanı, denizi her şeyiyle burası bir sanat kaynağı." dedi.

Sergi, 14 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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