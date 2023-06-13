Trabzon'da Cumhuriyetin 100. yılı anısına 'İzler' resim sergisi düzenlendi

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İzler' isimli resim sergisi, Trabzon Sanat Evi'nde açıldı. Sergide, sanatçı Nurcihan Şişik'in 36 eseri yer aldı. Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılı anısına "İzler" isimli resim sergisi düzenlendi.

Trabzon Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, sanatçı Nurcihan Şişik'in 36 eseri sergilendi.

Sergi açılışında konuşan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un bir kültür ve sanat kenti olduğunu söyledi.

Trabzon'un kültürüne, sanatına ve sanatçısına sahip çıkan bir şehir olduğuna değinen Erdoğan, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumsal olayları kadının gözünden anlatmaya çalıştığını aktaran Şişik ise eserlerinde genellikle insan ve insanın yaşadığı zorlukları kadının bakış açısıyla işlemek istediğini belirtti.

"İzler" adlı resim sergisi, 23 Haziran'a kadar sergilenecek.