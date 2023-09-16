Trabzon'da çevreci gönüllüler atık topladı

Trabzon'da "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Let's Do It Türkiye işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğü, Toç Bir-Sen Trabzon Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Karadeniz Şubesi, Trabzon Barosu, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, TÜGVA Trabzon Temsilciliği ile proje kapsamında 81 ilden Trabzon'a gelen yaklaşık 130 gönüllü 100. Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

Eldiven takarak çöp poşetleriyle alana dağılan gönüllüler, atık topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında dünyanın 191 ülkesinde bu tür etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Arıcıoğlu, Let's Do It hareketiyle başlayıp bütün ülkelerde farklı etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, "Çok önemli bir etkinlik ve sosyal bir farkındalık. Asıl önemli olan kirletmemektir, dünyamızı kirletmememiz gerekiyor. Çünkü, bizler ortak çevrede yaşıyoruz." dedi.

Çevrenin önemine dikkati çeken Arıcıoğlu, "Dünyamızı kirletmeden en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Bir şeyi temiz tutmak için çok masraf yapılıyor. Dolayısıyla bunu kirletmemek en ucuz iş. Kirlenen dünyanın atmosferi bozuluyor, ilkim değişikliği meydana geliyor. Farkındalığa bütün insanların uyması gerekiyor." diye konuştu.

Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında farklı illerden Trabzon'a kamp için gelen 130 gencin de etkinliğe katıldığını sözlerine ekledi.

Orman İşletme İl Müdürü Uğur Er, daha yaşanılabilir bir dünya için Dünya Temizlik Günü'nde atık toplamak için alana geldiklerini ve etkinliğe katılan gönüllülere temsili olarak 200 fidan dağıttıklarını belirtti.

Proje kapsamında Gaziantep'ten gelen Deniz Mehmet Şahin, 3 gündür Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu etkinliğe özellikle katılmak istediklerini kaydetti.

Trabzon Üniversitesi öğrencisi Emine Sina Musan da Dünya Temizlik Günü'ne özel temizlik yaptıklarını ifade ederek, "Hem temizlik yaptık hem de çevremizdeki insanlara farkındalık oluşturmaya çalıştık." dedi.

Etkinlik kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce çeşitli ikramlarda bulunularak, fidan dağıtıldı.

Öte yandan Ortahisar Belediyesinin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fark et, Fark Yarat Kulübü, Trabzon Sokak Toplayıcıları Derneği ve okullarla ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Faroz Balıkçı Barınağı'ndan Beşirli Sahili'ne kadar olan bölümde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 70 gönüllünün 2 ton çöp topladığı kaydedildi.