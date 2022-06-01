Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

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Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor

AA - Gazi Nogay - Kültür Sanat
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Trabzon'da Çevre Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Trabzon'da, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Uzun Sokak girişinde bir araya gelen grup, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

İl Müdürü Uğur Korkmaz, kurum çalışanları ve çeşitli kurumların temsilcileri ile öğrenciler ellerinde "atıklar geri dönüşüme", "geleceğini çöpe atma", "dünya ortak evimiz", "sağlıklı yaşam, temiz çevre" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Geri dönüşüm maskotunun da yer aldığı yürüyüşe vatandaşlar da zaman zaman alkışlarla destek verdi.

İl Müdürü Korkmaz ve beraberindekiler, etkinlikler çerçevesinde Vali İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

AA / Gazi Nogay - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Türkiye Trabzon Kültür Sanat Haberler

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