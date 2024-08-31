Trabzon'da Balık Avı Sezonu Başlıyor

Trabzon'da yarın başlayacak balık avı sezonu dolayısıyla tören yapıldı.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda düzenlenen Balıkçılık Av Sezonu Açılışı törenine, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakacaklarını belirterek, bereketli sezonlar diledi.

"Bir zamanlar dünya denizlerinde vardık. Şimdi de oluruz. Barbaros'un torunlarıyız. Önümüzdeki sezon inşallah geçtiğimiz sezondan çok daha bereketli olsun. Çok daha üretimi bol olsun. Bütün balıkçılarımız kazasız belasız bir sezon geçirmelerini, bol miktarda inşallah bol miktarda balık yakalayıp denizleri kurutmamak şartıyla tezgahlara koyabilmelerini, tezgahlarda da daha ekonomik şartlarda balık satılabilmesini temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da olan Trabzon Milletvekili Mustafa Şen de AK Parti hükümetleri döneminde deniz ve denizcilikle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve atılması gereken adımların atıldığını söyledi.

Balıkçılığın daha sonraki yıllarda çocuklarımıza ve torunlarımıza kadar bereketiyle yürüyebilmesi için geleceğe sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Şen, "Yani denizleri hor kullanmamamız lazım. Böylece 50 yıl sonra da tüm bereketiyle deniz bize ikramda bulunmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise sektörün içinden geldiğini, bu nedenle de balıkçıların sorunlarını iyi bildiğini belirterek, balıkçıların sorunlarını çözmek için Meclis'te çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan da Trabzon'da bin 19 balıkçı gemisi, 23 balıkçı yardımcı gemisi, deniz kafesi işletmelerinde lojistik faaliyetlerle ruhsatlandırılan 31 gemiyle faaliyetlerin sürdürüldüğünün altını çizerek, "Gerçek kişi ruhsat sahibi 6 bin 112 tayfa ile deniz balıkçılığı yapılmaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 su ürünleri kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır. Balıkçımıza lojistik destek sağlamak amacıyla 28 kıyı yapısı mevcuttur." diye konuştu.

Sezonun bereketli geçmesi için dua edilen tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam etti.

Halk oyunları ekibinin de gösteri yaptığı program, protokol üyelerinin gece ava çıkacak bazı balıkçı teknelerini gezmeleriyle sona erdi.