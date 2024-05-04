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Trabzon'da 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı düzenlenecek

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Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı, KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" organize edilecek.

KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fuar, 22-23 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın açılış programı, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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