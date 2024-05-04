Trabzon'da 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı düzenlenecek

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" organize edilecek.

KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fuar, 22-23 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın açılış programı, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak.