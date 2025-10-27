Haberler

Trabzon'da 'Cumhuriyet'in Renkleri' Sergisi Açıldı

Trabzon'da 'Cumhuriyet'in Renkleri' Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 44 sanatçının eserlerinden oluşan "Cumhuriyet'in Renkleri" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince bu yıl 13'üncüsü hazırlanan karma resim sergisi Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet gibi kıymetli bir mirasa Trabzon'un her zaman olduğu gibi bugün de sahip çıktığını belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değindi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile bütün şehitleri rahmet ve minnetle anan Genç, "Mekanları cennet olsun. Cumhuriyet haftamız boyunca etkinliklerimizi büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz. Trabzon, her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet'ine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir şehir olma iradesini güçlü şekilde ortaya koyacaktır." dedi.

Genç, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, sanatla, kültürle, düşünceyle yaşayan bir ruh olduğuna işaret ederek, "Bugün burada Cumhuriyetimizin renklerini sanatın diliyle ifade eden çok kıymetli sanatçılarımızla bir aradayız. Bu etkinlik Trabzon'a yakışan, Cumhuriyet ruhunu sanatla harmanlayan bir buluşmadır. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan da sanatın ve sanatçının önemine değinerek, Cumhuriyet Bayramı'nı resimleriyle süsleyen sanatçılara teşekkür etti.

Sergi, 44 sanatçının, 44 eserinin yer aldığı sergi 4 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
