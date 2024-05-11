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Trabzon'da 3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi Açılıyor

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Trabzon'da düzenlenecek olan 3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi, 'Kadrajını Sağlığa Çevir' temasıyla gerçekleştirilecek. Serginin açılış töreni 13 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacak ve törende eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

Trabzon'da, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temasıyla "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" açılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde organize edilecek serginin açılış töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Törende, eser sahiplerine ödülleri de verilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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