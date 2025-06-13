Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Rus Grubu Konser Verdi

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Trabzon'da düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri kapsamında Rusya'dan gelen Nemalohit Müzik Grubu, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Konserde sanatçıların sergilediği performans büyük ilgi gördü.

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında Rusya'dan gelen "Nemalohit Müzik Grubu" konser verdi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatçılar Sergey Soimenovs ve Anastasia Soimenovs müzikseverlerle buluştu.

Akordeon ve dombra çalan sanatçılara Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, yönetim kurulu üyeleri ile katılımcılar eşlik etti.

Rusya'nın sembolik şarkılarından "Kalinka" müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri, 15 Haziran'a kadar çeşitli el sanatları, imza günleri, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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