Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" İran Halk Müziği konseriyle devam etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere İranlı sanatçılar Mohsen Alizadehganmoghadam, Behdad Ranjbar ve Mohsen Siahchashm enstrümanlar eşliğinde şarkı söyledi.

Şair Ferhad İbrahimi'nin "Ayrılık" şarkısı izleyicilerin beğenisini topladı.

Program sonunda sanatçılara teşekkür eden İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, İran ve Türkiye'deki enstrümanların birbirine çok benzediğini ve seslerinin de kalplere hitap ettiğini söyledi.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da sanatçılara teşekkür ederek herkesi halka açık olan sanat günleri etkinliklerine davet etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa protokol üyeleri, vatandaşlar ve Trabzon'da yaşayan İranlılar katıldı.