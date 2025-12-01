Haberler

Trabzon 2. Kitap Günleri'nde 310 Bin Ziyaretçi

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Kitap Günleri etkinliği 21-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti ve 310 bin ziyaretçi katıldı. 76 yayınevi ve 180 yazarın yer aldığı fuar, Türkiye'nin en büyük kitap organizasyonlarından biri olarak öne çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 21-30 Kasım arasında düzenlenen 2. Kitap Günleri'ne 310 bin ziyaretçi katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda 10 gün süren etkinlikte, 76 yayınevi ve 180 yazarın yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kitap Günleri'nin 310 bin okuyucuya ev sahipliği yaptığı, böylelikle Türkiye'nin en büyük kitap organizasyonlarından birisinin düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonu başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyduklarını, kültürel ve sanatsal etkinliklerin her yıl daha büyüğünü yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Şehrin kültürel hafızasına güçlü bir katkı sunulduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük kitap fuarları arasına giren ve şehrimizin adının kitapla anılmasını sağlayan bu güzel organizasyon nedeniyle yayınevlerimize, gerek şehir dışından gelen gerekse şehrimizde yaşayan kıymetli yazarlarımıza, paydaşlarımız Akoluk Kitap ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, danışma, tanıtım, güvenlik, temizlik ve ulaşım gibi her alanda gece gündüz demeden etkinliğimize emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza, ilgileri nedeniyle basın kuruluşlarımıza ve kültür şenliğimize renk katan kitapsever hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
Haberler.com
