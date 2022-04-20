Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

MARDİN (AA) - Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin Midyat ilçesinde kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Midyat ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Midyat'ta gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle araçları kirletince oto yıkamacılarda hareketlilik arttı.

Araçların tozla kaplandığı gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İlçede 20 yıllık oto galericilik yapan Kutbettin Akbulut, "20 yıldır galericilik yapıyorum. Dün akşamdan beri Suriye üzerinden gelen toz arabalarımızın üzerine birikti. Mecburen yıkamak zorunda kalıyoruz. Müşterimize temiz mal göndermek zorundayız." diye konuştu.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.