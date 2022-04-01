"Tosca" operası seyirciyle buluşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Tosca" operası seyirciyle buluşacak

AA - Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operası sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operası sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Ulus Opera Binası Sahnesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Tosca operasının çok büyük manevi değerinin olduğunu söyledi.

Tosca operasını yeniden sahneye koymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karahan, Zeliha Berksoy ile çalışmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy ise çalışmanın her açıdan eşsiz olduğunu dile getirdi.

Çok iyi sanatçılarla çalıştığı için heyecanlı olduğunu aktaran Berksoy, Tosca'nın Türk opera tarihinde bambaşka bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuğba Mankal, Mario Cavarodossi'ye ise Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş'un hayat verdiği eserin ilk prodüksiyonu, 27 Nisan'da ATO Congresium'da sahnelenecek.

Tosca operası seyirciyle buluşacak

Tosca operası seyirciyle buluşacak

Tosca operası seyirciyle buluşacak

Tosca operası seyirciyle buluşacak

AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat

Zeliha Berksoy, Tiyatro, Sinema, Opera, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title